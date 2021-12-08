Третьи прививки от ковида начнут делать в середине января 2022 года, - Радуцкий

Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию третьей усилительной, бустерной дозой вакцины от коронавируса в середине января 2022 г.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает "Суспильне".

"Бустерную дозу МОЗ планирует сделать с середины января по группам риска разрешить третью бустерную дозу", - заявил Радуцкий.

Он уточнил, что начало третьей волны вакцинации не связано с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Радуцкий также добавил, что по состоянию на 7 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая штамма "Омикрон".

Ранее Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что кампания прививки дополнительной бустерной дозой вакцины от коронавируса в Украине может начаться в январе-феврале 2022 года.

Однако, по мнению министра, в Украине пока рано вводить бустерную прививку. Сначала нужно вакцинировать двумя дозами не менее половины населения.