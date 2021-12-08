Третьи прививки от ковида начнут делать в середине января 2022 года, - Радуцкий

Первыми прививки получат граждане, находящиеся в группах риска.

Третьи прививки от ковида начнут делать в середине января 2022 года, - Радуцкий
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию третьей усилительной, бустерной дозой вакцины от коронавируса в середине января 2022 г.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает "Суспильне".

"Бустерную дозу МОЗ планирует сделать с середины января по группам риска разрешить третью бустерную дозу", - заявил Радуцкий.

Он уточнил, что начало третьей волны вакцинации не связано с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Радуцкий также добавил, что по состоянию на 7 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая штамма "Омикрон".

Ранее Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что кампания прививки дополнительной бустерной дозой вакцины от коронавируса в Украине может начаться в январе-феврале 2022 года.

Однако, по мнению министра, в Украине пока рано вводить бустерную прививку. Сначала нужно вакцинировать двумя дозами не менее половины населения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Блок рекламы


Похожие новости
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко
Связная Шухевича Ольга Илькив умерла в возрасте 101 годаСвязная Шухевича Ольга Илькив умерла в возрасте 101 года
РоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных, - Washington PostРоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных, - Washington Post
В Офисе президента заявили, что госпереворот не произошел благодаря ЗеленскомуВ Офисе президента заявили, что госпереворот не произошел благодаря Зеленскому
ВОЗ: новый штамм ковида омикрон обнаружили уже в 38 странахВОЗ: новый штамм ковида омикрон обнаружили уже в 38 странах
Арахамия: обещанные Зеленским накопительные счета получат дети, рожденные с 2019 года
Законопроекты о множественном гражданстве могут рассмотреть еще до Нового года, – КорниенкоЗаконопроекты о множественном гражданстве могут рассмотреть еще до Нового года, – Корниенко
РоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – РезниковРоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – Резников
РоSSия в течение года применяет тактику "волн", – министр обороны УкраиныРоSSия в течение года применяет тактику "волн", – министр обороны Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости