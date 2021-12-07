Закон о тысяче гривен за вакцинацию передали на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон, предусматривающий выделение восьми миллиардов гривен из государственного бюджета на 2021 год для выплаты 1 тысячи гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщается в карточке документа на сайте парламента.

В настоящее время документ направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон предусматривает увеличение расходов общего фонда государственного бюджета по новой бюджетной программе - "Оказание помощи в рамках программы "Поддержка" на пять миллиардов гривен. Также он увеличивает на 2,2 млрд грн расходы общего фонда госбюджета по программе "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и его последствиями".

Источником покрытия этих расходов определены поступления от налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 10,2 миллиарда гривен.

Напомним, 2 декабря нардепы приняли законопроект для выплаты по 1000 грн вакцинированным.

Программа "еПоддержка", инициированная президентом, стартует с 19 декабря и будет продолжаться в следующем году. В ее рамках граждане смогут получить от государства поддержку в размере одной тысячи гривен.

Участие в программе смогут принять совершеннолетние граждане, прошедшие полный курс вакцинации. Средства будут начисляться через приложение "Дия", но разработают механизм и для тех, кто им не пользуется. В "Дии" создадут специальные платежные карты, вывести средства из которых на другие нужды будет невозможно.

Расплатиться тысячей вакцинированные украинцы смогут за исчерпывающий перечень товаров и услуг: билеты в кино и театр, абонементы в спортзал, авиаперелет или железнодорожное путешествие в пределах страны, приобретение книг (список всех товаров и услуг еще формируется). Украинцы будут иметь четыре месяца, чтобы воспользоваться этими деньгами со дня начисления.