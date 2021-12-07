Закон о тысяче гривен за вакцинацию передали на подпись Зеленскому
Документ уже подписал спикер парламента Стефанчук.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон, предусматривающий выделение восьми миллиардов гривен из государственного бюджета на 2021 год для выплаты 1 тысячи гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщается в карточке документа на сайте парламента.
В настоящее время документ направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Закон предусматривает увеличение расходов общего фонда государственного бюджета по новой бюджетной программе - "Оказание помощи в рамках программы "Поддержка" на пять миллиардов гривен. Также он увеличивает на 2,2 млрд грн расходы общего фонда госбюджета по программе "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и его последствиями".
Источником покрытия этих расходов определены поступления от налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 10,2 миллиарда гривен.
Напомним, 2 декабря нардепы приняли законопроект для выплаты по 1000 грн вакцинированным.
Программа "еПоддержка", инициированная президентом, стартует с 19 декабря и будет продолжаться в следующем году. В ее рамках граждане смогут получить от государства поддержку в размере одной тысячи гривен.
Участие в программе смогут принять совершеннолетние граждане, прошедшие полный курс вакцинации. Средства будут начисляться через приложение "Дия", но разработают механизм и для тех, кто им не пользуется. В "Дии" создадут специальные платежные карты, вывести средства из которых на другие нужды будет невозможно.
Расплатиться тысячей вакцинированные украинцы смогут за исчерпывающий перечень товаров и услуг: билеты в кино и театр, абонементы в спортзал, авиаперелет или железнодорожное путешествие в пределах страны, приобретение книг (список всех товаров и услуг еще формируется). Украинцы будут иметь четыре месяца, чтобы воспользоваться этими деньгами со дня начисления.