Минздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулеза

Претоманид дает шанс выздоровления сильно больным.

Минздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулеза
Фото: facebook/Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського

Министерство здравоохранения сообщило о регистрации в Украине "Претоманида", препарата для лечения тяжелых форм туберкулеза.

"Применение нового препарата показано в инновационном режиме BPаL в условиях операционных исследований, когда вместо 4-5 сильнодействующих лекарств применяется три препарата и с более коротким сроком приема", - сказано на сайте Минздрава.

Украина стала пятой страной в мире, предоставившей разрешение на использование "Претоманида".

В августе 2019 г. американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение "Претоманида" в США для лечения туберкулеза с широкой устойчивостью к лечению, а также случаев неудачи лечения мультирезистентного туберкулеза.

Претоманид разработан некоммерческой организацией TB Alliance, финансируемой за счет благотворительных взносов и бюджетов Австралии, Германии, Великобритании, США.

Украина входит в тридцать стран мира с высоким уровнем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Его лечение бесплатно.

Туберкулез хорошо поддается лечению при своевременном выявлении и регулярном приеме медикаментов. Пациент, начавший прием противотуберкулезных препаратов, уже через короткий промежуток времени становится абсолютно безопасным для окружающих.

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