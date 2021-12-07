Киевсовет поддержал решение о выделении дополнительных премий столичным врачам

Врачи получат по 10 тысяч гривен, младший и средний медперсонал – 6-8 тысяч.

Киевсовет поддержал решение о выделении дополнительных премий столичным врачам
Фото: Facebook/Кличко-мер

Киевсовет 7 декабря проголосовал за решение о выделении столичным медикам дополнительной премии, которое инициировал лидер партии «УДАР», мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщает сайт Киевского городского совета.

«Спасибо комиссиям Киевсовета за оперативное рассмотрение этого решения. Именно медики сегодня спасают здоровье и жизнь киевлян, отражают атаки коронавируса волна за волной. Город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медработников. Они получат дополнительные выплаты уже в этом месяце», – заявил Кличко на заседании Киевсовета.

По его словам, выплаты получат медицинские работники Киева первого и второго звена. Врачи – по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал – по 8 тысяч, младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

Как сообщалось, проект решения о выплате дополнительных премий столичным медикам Виталий Кличко подал в Киевсовет на прошлой неделе. По его словам, медики заслужили эти премии за "настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации".

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