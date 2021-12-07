Варфоломей о приобретении Украиной собственной Церкви: "Наши роSSийские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет"

"Мечта наших роSSийских братьев – руководить мировым православием. Этого никогда не произойдет".

Варфоломей о приобретении Украиной собственной Церкви: "Наши роSSийские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет"
Патриарх Варфоломей
Фото: Ставропигия Вселенского Патриархата в Украине

Никакого раскола после обретения собственной Церкви украинцами не было, несмотря на заявления россиян.

Об этом Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил во время общения с журналистами в Стамбуле. Подробно об этом читайте в материале "Патриарх Варфоломей: «Мечта наших роSSийских братьев – руководить мировым православием. Этого никогда не произойдет»”.

"Вопрос об автокефалии Украины возник не два и не три года назад - на протяжении прошлых веков украинцы прилагали огромные усилия, чтобы приобрести собственную Церковь, приобрести самоопределение. И вот настал исторический момент: Константинопольская Мать-Церковь воплотила в жизнь давнюю мечту украинцев. Наши роSSийские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть раскол, то они сами сделали его, разорвав общение с четырьмя Церквями", - пояснил патриарх.

Варфоломей подчеркнул, что никто другой не разрывал общение и не создавал раскол в лоне Православия.

"Этот раскол был начат Россией в 2016 году, когда Московская Церковь и – под ее влиянием три других Церкви – не прибыли на Святой и Великий Собор на Крите", – отметил он.

Патриарх рассказал, что Собор готовился всеми Церквями, но в последний момент Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская – не приехали.

"Возможно, потому, что не очень хотели, чтобы состоялся такой великий Собор под председательством Вселенского Патриарха. Мечта наших роSSийских братьев – руководить мировым православием. Этого никогда не произойдет, потому что каноны православной Церкви и все действия Церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю. Блаженнейший архиепископ Кипра сказал, что эта ситуация, такая структура Православной Церкви "зацементирована". Она зафиксирована и неизменна", - отметил он.

Напомним, в июне 2016 года прошел Первый за более чем 1200 лет Всеправославный собор. В нем приняли участие 166 делегатов из десяти поместных церквей. Не приехали представители Русской православной церкви, а также Антиохийской, Грузинской, Сербской и Болгарской православных церквей.

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