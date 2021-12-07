Варфоломей о приобретении Украиной собственной Церкви: "Наши роSSийские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет"

Никакого раскола после обретения собственной Церкви украинцами не было, несмотря на заявления россиян.

Об этом Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил во время общения с журналистами в Стамбуле. Подробно об этом читайте в материале "Патриарх Варфоломей: «Мечта наших роSSийских братьев – руководить мировым православием. Этого никогда не произойдет»”.

"Вопрос об автокефалии Украины возник не два и не три года назад - на протяжении прошлых веков украинцы прилагали огромные усилия, чтобы приобрести собственную Церковь, приобрести самоопределение. И вот настал исторический момент: Константинопольская Мать-Церковь воплотила в жизнь давнюю мечту украинцев. Наши роSSийские братья говорят, что произошел раскол. Но раскола нет. Если и есть раскол, то они сами сделали его, разорвав общение с четырьмя Церквями", - пояснил патриарх.

Варфоломей подчеркнул, что никто другой не разрывал общение и не создавал раскол в лоне Православия.

"Этот раскол был начат Россией в 2016 году, когда Московская Церковь и – под ее влиянием три других Церкви – не прибыли на Святой и Великий Собор на Крите", – отметил он.

Патриарх рассказал, что Собор готовился всеми Церквями, но в последний момент Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская – не приехали.

"Возможно, потому, что не очень хотели, чтобы состоялся такой великий Собор под председательством Вселенского Патриарха. Мечта наших роSSийских братьев – руководить мировым православием. Этого никогда не произойдет, потому что каноны православной Церкви и все действия Церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю. Блаженнейший архиепископ Кипра сказал, что эта ситуация, такая структура Православной Церкви "зацементирована". Она зафиксирована и неизменна", - отметил он.

Напомним, в июне 2016 года прошел Первый за более чем 1200 лет Всеправославный собор. В нем приняли участие 166 делегатов из десяти поместных церквей. Не приехали представители Русской православной церкви, а также Антиохийской, Грузинской, Сербской и Болгарской православных церквей.