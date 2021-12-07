Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине

Вашингтону обещают контрмеры.

Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Фото: champions.name

Накануне Белый дом официально объявил бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

Заявление МИД КНР не заставило себя ждать. Спикер китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь заявил, что дипломатический бойкот является политической провокацией.

Зимняя Олимпиада и Паралимпиада в Пекине – это встреча спортсменов и любителей зимних видов спорта со всего мира. Именно они должны быть в центре внимания. Зимние Олимпийские игры – это не сцена для политического позерства и манипуляций.

Неприглашенные на Игры американские политики продолжают раскручивать тему "дипломатического бойкота". Но это - попытка выдать желаемое за действительное, а также действия, направленные на политическое манипулирование.

Это… политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 миллиарда китайского народа", - цитирует Лицзяня пресс-служба посольства КНР в США.

Также в МИД КНР посоветовали США действовать в соответствии с олимпийскими принципами, где нет места для политики. Если Вашингтон продолжит свою политику, против США примут контрмеры, уточнил официальный представитель МИД КНР.

Напомним, свою позицию по бойкоту США Олимпиады-2022 высказали и в МОК.

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