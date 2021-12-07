Минздрав отложил включение вакцины от пневмококка в список обязательных

"Сегодня мы направлены на борьбу с ковидом".

Министерство здравоохранения решило отложить запланированное на 2022 год включение вакцины от пневмококковой инфекции в список обязательных.

Об этом во вторник на форуме "Украина 30. Саммит "Дети" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия ковида, то, я думаю, мы уже в 2022 году ввели бы в Национальный календарь еще один инфекционный патоген. Но сегодня мы направлены на борьбу с ковидом", - заявил он.

В Украине в перечень обязательных входят прививки от 10 заболеваний: дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, вирусного гепатита В, паротита, краснухи, гемофильной инфекции.

По рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунизации, в перечень должна войти и вакцинация от пневмококковой инфекции. Вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной рекомендуется детей в возрасте до 1 года, а также детей, родившихся ранее внесения вакцинации в Календарь прививок, которым не исполнилось 5 лет на время начала вакцинации.

Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазионных заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорог наблюдаются у 24,7% лиц, болевших пневмококковым менингитом в детстве. Эта инфекция провоцирует развитие бактериальных пневмоний.