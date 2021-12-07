Киев и восемь областей выйдут из "красной" зоны с 7 декабря

Волна Covid-19 в Украине снижается.

Киев и восемь областей выйдут из "красной" зоны с 7 декабря
Фото: Макс Требухов

Киев и восемь областей Украины выйдут из "красной" зоны во вторник, 7 декабря.

Соответствующее решение приняла в понедельник государственная комиссия ТЕБ и ЧС.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Херсонская область была в "красной" зоне с 15 октября, Донецкая, Днепропетровская и Одесская – с 18 октября, Ровенская – с 26 октября, Ивано-Франковская, Луганская и Львовская – с 30 октября, Киев – с 1 ноября.

С 7 декабря они все перейдут в "желтую" зону.

В "красной" зоне останутся 10 регионов Украины.

Напомним, что с 6 декабря в Украине действуют обновленные карантинные правила, которые ужесточают требования к вакцинации в "желтой" зоне.

Они позволяют работать только тем общественным учреждениям, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Посетители таких учреждений должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой.

"Красная" зона во время весенней волны наводнения вводилась в 14 областях и городе Киеве. В среднем они там находились 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких эпидоограничениях 22 дня. Дольше всего были Житомирская область (63 дня) и Черновицкая (52 дня).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Блок рекламы


Похожие новости
Киевский суд предоставил разрешение на задержание ПоклонскойКиевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской
Начальника ДЭУ Деснянского района Киева будут судить по обвинению в растратеНачальника ДЭУ Деснянского района Киева будут судить по обвинению в растрате
Янукович подал в Окружной админсуд Киева иск к Верховной Раде УкраиныЯнукович подал в Окружной админсуд Киева иск к Верховной Раде Украины
В Украине с 6 декабря усилили правила карантина для невакцинированных гражданВ Украине с 6 декабря усилили правила карантина для невакцинированных граждан
В Минздраве напомнили новые карантинные правила, которые будут действовать с 6 декабряВ Минздраве напомнили новые карантинные правила, которые будут действовать с 6 декабря
Киевская область ужесточает проверки соблюдения карантинных ограниченийКиевская область ужесточает проверки соблюдения карантинных ограничений
Ляшко: девять регионов Украины могут выйти из "красной зоны" на следующей неделеЛяшко: девять регионов Украины могут выйти из "красной зоны" на следующей неделе
В результате обстрела Новотроицкого 1 декабря погиб 22-летний боец 93-й ОМБр Валерий ГеровкинВ результате обстрела Новотроицкого 1 декабря погиб 22-летний боец 93-й ОМБр Валерий Геровкин
Кремль: "Агрессивная риторика Киева говорит о силовом сценарии"Кремль: "Агрессивная риторика Киева говорит о силовом сценарии"
Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, - полицияМероприятия в центре Киева прошли без нарушений, - полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости