Киев и восемь областей выйдут из "красной" зоны с 7 декабря

Киев и восемь областей Украины выйдут из "красной" зоны во вторник, 7 декабря.

Соответствующее решение приняла в понедельник государственная комиссия ТЕБ и ЧС.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева ", - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Херсонская область была в "красной" зоне с 15 октября, Донецкая, Днепропетровская и Одесская – с 18 октября, Ровенская – с 26 октября, Ивано-Франковская, Луганская и Львовская – с 30 октября, Киев – с 1 ноября.

С 7 декабря они все перейдут в "желтую" зону.

В "красной" зоне останутся 10 регионов Украины.

Напомним, что с 6 декабря в Украине действуют обновленные карантинные правила, которые ужесточают требования к вакцинации в "желтой" зоне.

Они позволяют работать только тем общественным учреждениям, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Посетители таких учреждений должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой.