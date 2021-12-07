Киев и восемь областей выйдут из "красной" зоны с 7 декабря
Волна Covid-19 в Украине снижается.
Киев и восемь областей Украины выйдут из "красной" зоны во вторник, 7 декабря.
Соответствующее решение приняла в понедельник государственная комиссия ТЕБ и ЧС.
"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Херсонская область была в "красной" зоне с 15 октября, Донецкая, Днепропетровская и Одесская – с 18 октября, Ровенская – с 26 октября, Ивано-Франковская, Луганская и Львовская – с 30 октября, Киев – с 1 ноября.
С 7 декабря они все перейдут в "желтую" зону.
В "красной" зоне останутся 10 регионов Украины.
Напомним, что с 6 декабря в Украине действуют обновленные карантинные правила, которые ужесточают требования к вакцинации в "желтой" зоне.
Они позволяют работать только тем общественным учреждениям, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Посетители таких учреждений должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой.
"Красная" зона во время весенней волны наводнения вводилась в 14 областях и городе Киеве. В среднем они там находились 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких эпидоограничениях 22 дня. Дольше всего были Житомирская область (63 дня) и Черновицкая (52 дня).