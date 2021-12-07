Зеленский сообщил о передаче украинской армии нового вооружения

Речь идет примерно о сотне единиц вооружения и техники.

Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, военные получают около сотни единиц вооружения и военной техники.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время торжеств в Харькове, пишет "Интерфакс-Украина". Он отметил, что в Харькове боевые бригады получат модернизированные танки Т64БМ "Булат".

"Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Казак 2М.1", – отметил президент.

Зеленский напомнил, что Украина подписала с Великобританией соглашений на сумму свыше 60 млрд грн для строительства украинских ракетных катеров и баз ВМС, поставки противоминных кораблей. Также Украина подписала с Турцией соглашение о строительстве корвета "Ада".

Кроме этого, в Одессе ВМС получат еще два американских патрульных катера типа Island под именами "Фастов" и "Сумы".

Напомним, 30 ноября два катера типа Island, которые 23 ноября прибыли в Украину из американского города Балтимор, вышли из гавани Одессы в Черное море.

Первые два катера типа Island – P190 "Славянск и P191 "Старобельск" – вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.