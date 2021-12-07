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2021-12-07
Кличко в кооперации с будущим канцлером Германии собрал €28 млн для детей
Владимир продолжает заниматься благотворительностью.
Украинская легенда бокса Владимир Кличко не отказывает себе в удовольствии заниматься благотворительностью в Германии.
“У всех нас есть общее сердце для детей. Очень успешно собираем деньги для нуждающихся детей. Собрано 27 618 170 евро", - написал Кличко-младший на своей странице в Facebook.
Фото: facebook
При этом он выложил свою фотографию с будущим канцлером Германии Олафом Шольцом и следующим министером иностранных дел Германии Анналеной Бербок.