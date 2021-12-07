Служба госинспектора Грузии оштрафовала Минюст за обнародование кадров с Саакашвили в тюрьме

Служба госинспектора Грузии оштрафовала Министерство юстиции за публикацию кадров с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в заключении.

Согласно обнародованному на сайте ведомства сообщению, Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба были привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административных правонарушений, предусмотренных статьей 44 Закона Грузии о защите персональных данных.

В частности, Государственная инспекция установила, что Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба предоставили персональные данные Михаила Саакашвили – информацию о продуктах, которые Саакашвили приобрел и употреблял в магазине исправительной колонии, и его пищевом пайке. Речь идет о фотографиях добавок и видео перевода Саакашвили в тюремную больницу в городе Глдани.

Уточняется, что размер штрафа составляет 2,5 тыс. лари (около 810 долларов США).

Напомним, после ухудшения состояния Саакашвили в результате голодовки, его силой перевели в тюремную больницу. На распространенном Специальной пенитенциарной службой видео видно, как ее сотрудники применяют к Саакашвили физическую силу и наносят телесные повреждения.

Омбудсман Грузии Нино Ломджария заявила, что распространенные Специальной пенитенциарной службой кадры перевозки Саакашвили в тюремную больницу являются нарушением его чести, достоинства и права на личную жизнь. Народный защитник Грузии также напомнила, что служба государственного инспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили в момент перевода в тюремную больницу.

Украинская омбудсман Людмила Денисова отметила, что видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Саакашвили, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

После задержания в Грузии 1 октября Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

С 6 ноября Саакашвили отказался употреблять лекарства, витамины и поддерживающие препараты. Это произошло после того, как были обнародованы кадры с Саакашвили из тюрьмы в Рустави, на которых он якобы употребляет еду. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября зафиксировал критическое состояние его здоровья, после чего политика силой отвезли в больницу.

Саакашвили прекратил голодовку на 50-й день, только когда состояние его здоровья стало критическим.