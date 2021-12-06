СБУ разыскивает свидетелей военных преступлений руководителя донецкой террористической тюрьмы "Изоляция"

Потерпевшие от его действий могут обратиться в Главное следственное управление.

Служба безопасности Украины призывает обращаться к правоохранителям людей, которые пострадали от пыток руководителя террористической тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча").

Следственные органы безопасности устанавливают всех пострадавших от его действий, сообщили в пресс-службе СБУ .

Потерпевшие от пыток Куликовского могут обратиться в Главное следственное управление СБУ по телефонам:

(044) 255-50-69,

(093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Куликовский – один из бывших главарей "ДНР", руководивший донецкой пыточной "Изоляция", обустроенной на территории арт-платформы на базе бывшего завода. Именно туда террористы свозили незаконно задержанных украинцев. По указаниям Куликовского на заключенных оказывали психологическое и физическое давление.

Кроме этого, по данным следствия, "Палыч" лично пытал людей.

Он был задержан во время спецоперации в Киеве осенью 2021 года. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 149 (получение и сокрытие человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

После задержания "Палыч" дал показания украинским правоохранителям. Он рассказал, как в "Изоляции" под наблюдением роSSийских ФСБшников выбивали показания из людей и как пытали тех, кто отказывался давать "правильные показания".