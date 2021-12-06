СБУ разыскивает свидетелей военных преступлений руководителя донецкой террористической тюрьмы "Изоляция"

Потерпевшие от его действий могут обратиться в Главное следственное управление.

СБУ разыскивает свидетелей военных преступлений руководителя донецкой террористической тюрьмы "Изоляция"
Куликовський
Фото: Вчасно

Служба безопасности Украины призывает обращаться к правоохранителям людей, которые пострадали от пыток руководителя террористической тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча").

Следственные органы безопасности устанавливают всех пострадавших от его действий, сообщили в пресс-службе СБУ.

Потерпевшие от пыток Куликовского могут обратиться в Главное следственное управление СБУ по телефонам:

(044) 255-50-69,

(093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Куликовский – один из бывших главарей "ДНР", руководивший донецкой пыточной "Изоляция", обустроенной на территории арт-платформы на базе бывшего завода. Именно туда террористы свозили незаконно задержанных украинцев. По указаниям Куликовского на заключенных оказывали психологическое и физическое давление.

Кроме этого, по данным следствия, "Палыч" лично пытал людей.

Он был задержан во время спецоперации в Киеве осенью 2021 года. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 149 (получение и сокрытие человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

После задержания "Палыч" дал показания украинским правоохранителям. Он рассказал, как в "Изоляции" под наблюдением роSSийских ФСБшников выбивали показания из людей и как пытали тех, кто отказывался давать "правильные показания".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжиАндрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский поздравил военных и ветеранов с Днем ВСУЗеленский поздравил военных и ветеранов с Днем ВСУ
Софии Сапеге грозит шесть лет тюрьмы, – СМИСофии Сапеге грозит шесть лет тюрьмы, – СМИ
Беларусь обвинила украинских военных летчиков в "нарушении границы"Беларусь обвинила украинских военных летчиков в "нарушении границы"
РоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных, - Washington PostРоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных, - Washington Post
Диверсант "Оплота" получил почти 12 лет тюрьмы за попытку взорвать электроподстанцию на ДонбассеДиверсант "Оплота" получил почти 12 лет тюрьмы за попытку взорвать электроподстанцию на Донбассе
Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военныхСутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных
Рада приняла закон о военных капелланахРада приняла закон о военных капелланах
Задержанный в Киеве боевик "Оплота" получил шесть лет тюрьмыЗадержанный в Киеве боевик "Оплота" получил шесть лет тюрьмы
Двое военных и гражданский получили ранения за сутки на ДонбассеДвое военных и гражданский получили ранения за сутки на Донбассе
Кабмин перевел руководителя Госрезерва на должность в ГИАГКабмин перевел руководителя Госрезерва на должность в ГИАГ
Последние новости
Подгружаем последние новости