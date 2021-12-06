Связная Шухевича Ольга Илькив умерла в возрасте 101 года

"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине".

Во Львове умерла связная Украинской повстанческой армии Ольга Илькив, известная также под псевдонимами Роксоляна и А. Зверобой.

Об этом сообщила мэрия Львова.

"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Невосполнимая потеря для нашего города и нашей страны", – прокомментировал смерть Илькив городской голова Андрей Садовый.

Ольга Илькив – связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича, политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах. В 2008 году президентом Виктором Ющенко была награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. Входила в состав Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

Она родилась 21 июня 1920 года в городе Стрый. В ОУН вступила зимой в 1941 году, а с 1945 года работала в женской сети ОУН, была связной Романа Шухевича.

В 1950 году должна была поехать на Донбасс для создания ячейки ОУН, но была задержана сотрудниками Министерства государственной безопасности СССР . В 1952 году женщину приговорили к 25 годам лишения свободы.

В 1964 году была освобождена досрочно и вернулась в Львов, где была вынуждена работать санитаркой и дворником, чтобы получить жилье и забрать из интернатов своих детей. В 70-е годы работала во Львовском историческом музее и отделе фондов Музея народной архитектуры и быта.