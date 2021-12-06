ГБР решило проверить "Суспильне" в рамках уголовного производства

Следователи получили судебное решение на доступ к информации о тендерах вещателя.

Государственное бюро расследований в пятницу, 3 декабря, направило Национальной общественной телерадиокомпании Украины определение следственного судьи Печерского районного суда Киева о временном доступе к вещам и документам в уголовном производстве.

На сайте "Суспильного" сообщается, что следователь попросил предоставить доступ в максимально сжатые сроки.

"Компании нечего скрывать. Вся деятельность вещателя происходит согласно законодательству, АО «НОТУ» систематически открыто отчитывается о своей деятельности, ежегодно проводит внешний аудит , постоянные внутренние проверки. Общественный вещатель готов содействовать следствию и ожидает объективное, всестороннее и законное расследование со стороны правоохранительных органов. Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию", - говорится в заявлении вещателя.

Компания надеется, что предоставление "сверхбольшого объема вещей и документов" не парализует работу телерадиокомпании.

Летом 2021 года глава правления НОТУ Николай Чернотицкий сообщал в фейсбуке, что из ГБР пришел запрос о предоставлении копий соглашений об осуществлении закупок товаров, работ и услуг с 2017 по 2019 годы включительно.

В запросе не указано, какое отношение к уголовному производству имеет НОТУ, и какое значение для дела имеет востребованная следователем информация. Поэтому, заявил Чернотицкий, НОТУ физически не может удовлетворить запрос без определения суда.

Напомним, что в октябре 2021 года ведущие ток-шоу "Обратный отсчет", выходящее на общественном телеканале "UA:Первый", обвинили Офис президента в давлении.