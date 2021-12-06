Янукович подал в Окружной админсуд Киева иск к Верховной Раде Украины

Президент-беглец пытается обжаловать решение об отстранении его от должности.

Экс-президент Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Верховной Раде.

Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В.Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21)", - написала Совгиря в фейсбуке.

Она подчеркнула, что согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства, дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

"В этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", – отметила Совгиря.

Напомним, ранее в ноябре пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир сообщил, что тот подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады. Однако эту информацию позднее отрицали.

Как известно, 22 февраля 2014 года Рада отправила Януковича в отставку и назначила внеочередные президентские выборы.

Янукович – единственный президент Украины, который не только был досрочно отстранен от должности, но и лишен звания президента. Он является фигурантом нескольких уголовных производств, по одному из них Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.