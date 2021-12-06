Зеленский поздравил военных и ветеранов с Днем ВСУ

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

Текст приветствия опубликован на сайте Министерства обороны.

"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Искренне поздравляю вас с праздником — Днем Вооруженных Сил Украины. Сегодня Украина отмечает 30-ю годовщину со дня создания национальных Вооруженных Сил. Однако настоящая история развития нашего украинского войска уходит в несколько столетий, победоносный путь неразрывно связан со всеми историческими этапами становления и развития Украинского государства. Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной поломать любые захватнические планы врага», – заявил президент.

Зеленский отметил, что украинцы гордятся своими Вооруженными Силами, демонстрируют им самый высокий уровень доверия, ведь именно украинские воины сохранили независимость, за которую веками боролись наши предки.

Президент подчеркнул, что сегодня, в день профессионального праздника, военнослужащие ВСУ продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от роSSийского агрессора.

"От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам ВСУ за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные во время защиты территориальной целостности страны. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и будет служить образцом честного и самоотверженного служения Отчизне. Убежден, что Вооруженные Силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, несгибаемости духа и новых побед. Слава Вооруженным Силам Украины!" – говорится в приветствии.

Напомним, сегодня, 6 декабря, между городами Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озерное проведут телемост в рамках празднования 30-летия ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников также присоединился к челленджу "30 дней благодарности", посвященному военнослужащим.