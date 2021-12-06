Резников призвал США, Канаду и Великобританию быстро оказать военную помощь Украине, пока не станет поздно

Министр обороны Украины призывает сделать это вне НАТО.

Резников призвал США, Канаду и Великобританию быстро оказать военную помощь Украине, пока не станет поздно
Олексій Резніков
Фото: Макс Требухов

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию быстро оказать военную помощь Украине в противодействии РоSSии.

В интервью канадскому изданию Globe and Mail он подчеркнул, что шаги по сдерживанию президента РФ Владимира Путина от вторжения необходимы сейчас, потому что "после этого будет слишком поздно".

Резников отметил, что у НАТО мнения относительно поддержки Украины разделились. Канада, США и Великобритания более склонны бросить вызов Путину, а Германия и Франция колеблются, поскольку обеспокоены своими экономическими связями с Россией.

Министр обороны Украины призывает государства действовать вне блока НАТО, если это будет необходимо, чтобы оказать украинским военным помощь вооружением и другую поддержку.

Резников считает, что Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников в отношении недостатка зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также антирадиолокационных средств. Не менее важно было бы, чтобы канадские, британские и американские военные были размещены в позициях вблизи линии фронта.

"У вас (Канады, – Ред.) есть программа учений в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пришлите 500 инструкторов", – отметил он.

Канадская обучающая миссия предусматривает размещение в Украине 200 военных на базе в Явориве.

Резников считает, что эти войска должны быть размещены там, где РоSSия будет их видеть – Харьков, Мариуполь, Краматорск, о. Змеиный.

"Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, ребятами из США, на двусторонних платформах, без НАТО. Над этими территориями должны развеваться три флага – флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании. То, что вы здесь, было бы хорошим знаком для россиян", – считает глава оборонного ведомства.

Канадский генерал, командующий армией Уэйн Эйр, тем временем считает, что новая канадская или западная военная поддержка Украины могут спровоцировать, а не сдержать Путина.

Резников добавил, что Германия и Франция "хотят дружить с россиянами", в том числе из-за "Северного потока-2", а англосаксонские союзники более реалистичны и понимают все риски, как и Польша, и Литва.

Напомним, на днях издание Globe and Mail сообщило, что Канада рассматривает возможность усилить свою военную миссию в Украине на фоне наращивания сил Россией возле границ. По данным СМИ, рассматривались два варианта. Первый – отправка нескольких сотен военных в дополнение к тем солдатам, которые уже находятся в Украине с учебной миссией.

Второй – переместить военный корабль в Черное море или передислоцировать истребители CF-18 из Румынии.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что речь о размещении канадских истребителей в Украине пока не ведется.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжиАндрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине с 6 декабря усилили правила карантина для невакцинированных гражданВ Украине с 6 декабря усилили правила карантина для невакцинированных граждан
Резников считает реальным наращивание Россией сил на украинских границах до 175 000Резников считает реальным наращивание Россией сил на украинских границах до 175 000
Папа Римский Франциск встретился с мигрантами на о. Лесбос и призвал мир остановить "гибель цивилизации"Папа Римский Франциск встретился с мигрантами на о. Лесбос и призвал мир остановить "гибель цивилизации"
Мы стремимся помочь Украине защитить свою суверенную территорию, – глава ПентагонаМы стремимся помочь Украине защитить свою суверенную территорию, – глава Пентагона
Украине нужно летальное оборонительное вооружение, - ПорошенкоУкраине нужно летальное оборонительное вооружение, - Порошенко
Резников пообщался с Министром национальной обороны КанадыРезников пообщался с Министром национальной обороны Канады
Секретарь СНБО призвал в сжатые сроки сформировать силы территориальной обороны ВСУСекретарь СНБО призвал в сжатые сроки сформировать силы территориальной обороны ВСУ
Арахамия: "Президент сможет быстро мобилизовать резервистов без введения военного положения"Арахамия: "Президент сможет быстро мобилизовать резервистов без введения военного положения"
Резников: применение "Байрактара" на Донбассе было вынужденным и разовымРезников: применение "Байрактара" на Донбассе было вынужденным и разовым
РоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – РезниковРоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – Резников
Последние новости
Подгружаем последние новости