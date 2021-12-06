Резников призвал США, Канаду и Великобританию быстро оказать военную помощь Украине, пока не станет поздно

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию быстро оказать военную помощь Украине в противодействии РоSSии.

В интервью канадскому изданию Globe and Mail он подчеркнул, что шаги по сдерживанию президента РФ Владимира Путина от вторжения необходимы сейчас, потому что "после этого будет слишком поздно".

Резников отметил, что у НАТО мнения относительно поддержки Украины разделились. Канада, США и Великобритания более склонны бросить вызов Путину, а Германия и Франция колеблются, поскольку обеспокоены своими экономическими связями с Россией .

Министр обороны Украины призывает государства действовать вне блока НАТО, если это будет необходимо, чтобы оказать украинским военным помощь вооружением и другую поддержку.

Резников считает, что Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников в отношении недостатка зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также антирадиолокационных средств. Не менее важно было бы, чтобы канадские, британские и американские военные были размещены в позициях вблизи линии фронта.

"У вас (Канады, – Ред.) есть программа учений в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пришлите 500 инструкторов", – отметил он.

Канадская обучающая миссия предусматривает размещение в Украине 200 военных на базе в Явориве.

Резников считает, что эти войска должны быть размещены там, где РоSSия будет их видеть – Харьков, Мариуполь, Краматорск, о. Змеиный.

"Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, ребятами из США , на двусторонних платформах, без НАТО. Над этими территориями должны развеваться три флага – флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании. То, что вы здесь, было бы хорошим знаком для россиян", – считает глава оборонного ведомства.

Канадский генерал, командующий армией Уэйн Эйр, тем временем считает, что новая канадская или западная военная поддержка Украины могут спровоцировать, а не сдержать Путина.

Резников добавил, что Германия и Франция "хотят дружить с россиянами", в том числе из-за "Северного потока-2", а англосаксонские союзники более реалистичны и понимают все риски, как и Польша , и Литва.

Напомним, на днях издание Globe and Mail сообщило, что Канада рассматривает возможность усилить свою военную миссию в Украине на фоне наращивания сил Россией возле границ. По данным СМИ , рассматривались два варианта. Первый – отправка нескольких сотен военных в дополнение к тем солдатам, которые уже находятся в Украине с учебной миссией.

Второй – переместить военный корабль в Черное море или передислоцировать истребители CF-18 из Румынии.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что речь о размещении канадских истребителей в Украине пока не ведется.