В Украине с 6 декабря усилили правила карантина для невакцинированных граждан

В Украине с понедельника, 6 декабря, ужесточили правила карантина в "желтой" зоне эпидемической опасности. Нововведения коснутся невакцинированных граждан и тех, кто сделал первую дозу вакцины от COVID-19.

В частности, с сегодняшнего дня срок действия "желтого" COVID-сертификата, подтверждающего получение одной дозы вакцины, будет в четыре раза короче — всего 30 дней. Это значит, что вторую дозу прививки нужно делать уже через 30 дней после первой, иначе "желтый" сертификат аннулируется.

Кроме того, в "желтой" зоне карантина начинают работать ограничения для невакцинированных украинцев. Все посетители и сотрудники общественных учреждений должны быть привиты по крайней мере одной дозой вакцины, иметь сертификат о выздоровлении или свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Иначе посещать любые учреждения им запрещено. Если раньше к проверке документов сотрудники относились лояльнее и могли не проверять у посетителей COVID-документы, веря им на словах, то с 6 декабря все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

С 6 декабря граждане, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтой" зоне не смогут: участвовать в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий; посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны; посещать бары, рестораны, кафе.

Работа банков, автозаправок, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" уровне не ограничивается наличиями сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестами.

С этой недели вакцинация от коронавируса становится обязательной для госслужащих и соцработников. Непривитых будут отстранять от работы. Исключение – это наличие сертификата об выздоровлении или справка, подтверждающая противопоказания к прививке.

Согласно текущей эпидемиологической ситуации, из "красной" карантинной зоны в ближайшие дни могут выйти Киевская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области. В "желтой" зоне сейчас находятся Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. В "оранжевой" зоне - Закарпатская и Полтавская области.

Напомним, какие штрафные санкции предусмотрены для граждан без COVID-сертификатов.