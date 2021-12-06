Оккупационные войска обстреляли Новоселовку из гранатометов и пулеметов

Потерь среди военных нет.

За прошедшие сутки, 5 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В сторону Новоселовки оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.

По состоянию на 7 часов утра 6 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, по состоянию на 17 часов 5 декабря в зоне ООС сохранялась тишина - оккупационные войска не стреляли с субботы.

По данным разведки, вооруженные силы РоSSии с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.