В Минздраве напомнили новые карантинные правила, которые будут действовать с 6 декабря

На "желтом" уровне будут работать только те общественные заведения, где у всех сотрудников по крайней мере одна доза вакцины против коронавируса.

С понедельника, 6 декабря, начинают действовать новые карантинные правила, напомнили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Согласно изменениям, на "желтом" уровне смогут работать только те общественные заведения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие учреждения можно только людям, которые также получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

"Отмечаем, ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм", - говорится в сообщении.

С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие "ковидных" документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Если на желтом уровне эпидбезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины (желтый COVID-сертификат или справку 063-О), на красном – только документ о получении полного курса вакцинации (зеленый COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Негативный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпидбезопасности.

С 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней. Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 не будет валидным.

Отметим, по состоянию на 5 декабря в Украине в "желтой" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся четыре региона: Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. "Оранжевыми" являются Закарпатье и Полтавщина. Остальные области являются "красными".