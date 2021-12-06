Резников считает реальным наращивание Россией сил на украинских границах до 175 000

Страна-агрессор сможет достичь этой отметки, если продолжит стягивать свой контингент, как она это делает сейчас.

Министр обороні Алексей Резников считает реальным прогноз наращивания Россией своих войск вокруг Украины до количества 175 тысяч. Он отметил, что РФ продолжает увеличивать свое присутствие на границах, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью украинского министра обороны по Эстонскому телевидению.

"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи", – сообщил он.

Резников подчеркнул, что украинский парламент в курсе дела, а данные разведки Украины и США совпадают.

"Такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и здесь для нас нет сюрпризов. Мы готовы", – подчеркнул министр.

Напомним, 4 декабря американская газета Washington Post со ссылкой на разведданные сообщила, что РоSSия планирует наступление на Украину в 2022 году на нескольких фронтах со 175 000 военнослужащих. Со спутникового фото американской разведки следует, что роSSийские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуті 50 батальонных тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.