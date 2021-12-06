Резников считает реальным наращивание Россией сил на украинских границах до 175 000

Страна-агрессор сможет достичь этой отметки, если продолжит стягивать свой контингент, как она это делает сейчас.

Резников считает реальным наращивание Россией сил на украинских границах до 175 000
Олексій Резніков
Фото: предоставлено пресс-службой

Министр обороні Алексей Резников считает реальным прогноз наращивания Россией своих войск вокруг Украины до количества 175 тысяч. Он отметил, что РФ продолжает увеличивать свое присутствие на границах, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью украинского министра обороны по Эстонскому телевидению.

"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи", – сообщил он.

Резников подчеркнул, что украинский парламент в курсе дела, а данные разведки Украины и США совпадают.

"Такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и здесь для нас нет сюрпризов. Мы готовы", – подчеркнул министр.

Напомним, 4 декабря американская газета Washington Post со ссылкой на разведданные сообщила, что РоSSия планирует наступление на Украину в 2022 году на нескольких фронтах со 175 000 военнослужащих. Со спутникового фото американской разведки следует, что роSSийские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуті 50 батальонных тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

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