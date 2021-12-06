Папа Римский Франциск встретился с мигрантами на о. Лесбос и призвал мир остановить "гибель цивилизации"

Понтифик призывает мир объединиться для решения проблем беженцев подобно единению вокруг борьбы с ковидом.

Папа Римский Франциск посетил на греческом острове Лесбос мигрантов и беженцев в рамках 35-й Апостольской поездки.

Понтифик призвал мир объединиться для решения проблем миграции, пишут Vatican News. Он подчеркнул, что во время пандемии пришло осознание того, как важно преодолевать большие проблемы вместе.

Страны объединяются ради борьбы с ковидом и экологическим кризисом, но этого нельзя сказать обо всем, что касается миграции.

"Однако ставкой становятся люди, человеческие жизни. На карте стоит будущее всех, которое будет спокойным только если будет интегрированным", – считает Папа Римский.

Он добавил, что нужно "преодолеть паралич страха, убивающего безразличия".

Папа Римский во время визита на греческий остров Лесбос
Фото: Vatican News
Папа Римский во время визита на греческий остров Лесбос

"Братья и сестры, прошу вас, остановим эту гибель цивилизации!" – подчеркнул понтифик.

Это второй визит Папы Римского Франциска в лагерь беженцев на Лесбосе. В 2016 он посетил лагерь "Мория", который был самым большим в Европе, пока не разрушился во время пожара. В настоящее время его преемником является "Центр принятия и идентификации".

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