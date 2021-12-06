Андрей Богдан отпраздновал свой день рождения в окружении политиков из разных партий

Экс-глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан без лишнего шума отпраздновал свой день рождения в одном из элитных ресторанов Киева . На праздновании у прежней "правой руки" гаранта были замечены представители разных политических сил: как провластной, так и оппозиционной.

Празднование в честь 45-летия отставного политика состоялось в ресторане Kritikos, популярном среди поклонников греческой кухни и комфортного отдыха.

"Это заведение, где устраивают банкеты и подают блюда греческой кухни. По просьбе именинника ресторан закрыли под частное мероприятие, а персонал максимально пытался создать интимную обстановку для гостей, даже зашторили окна", - рассказал Telegram-канал "Политика страны".

Среди приглашенных из гостей были замечены как бывшие соратники по политическому лагерю, так и бывшие оппоненты. Это может свидетельствовать о том, что Богдан предпочитает поддерживать хорошие отношения со всеми.

В частности, среди приглашенных гостей журналисты заметили депутатов-"слуг" Алину Загоруйко и Николая Сольского, депутата от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, а также журналиста Дмитрия Гордона с его супругой - журналисткой Олесей Бацман.

Кроме того, Telegram-канал пишет, что на праздновании экс-чиновника также побывали мэр Киева Виталий Кличко и бывший глава МВД Арсен Аваков.

В общем, масштаб праздника был небольшим. Богдан пригласил около двух десятков гостей. Был ли в этом собрании какой-нибудь политический подтекст, неизвестно.

Напомним, Андрей Богдан обвинил своего бывшего патрона Владимира Зеленского, что тот несколько раз соврал во время пресс-марафона. В частности, Богдан говорит, что это не он познакомил президента с журналистом Юрием Бутусовым, а также обвиняет его в других "неточностях".