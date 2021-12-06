На окраине Ужгорода сожгли автомобиль журналиста (обновлено)

Расследование по делу продолжается.

В Ужгороде полицейские расследуют поджог автомобилей журналиста. Об этом сообщили в областной полиции.

"Сегодня около 05:20 утра на линию 102 поступило сообщение о возгорании автомобиля по одной из улиц на окраине Ужгорода", - говорится в сообщении.

По указанному адресу прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что огнем полностью поврежден автомобиль марки Subaru Forester и частично автомобиль Volkswagen Beetle, припаркованный неподалеку.

Оба транспортных средства были в пользовании местного жителя, журналиста.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Расследование по делу продолжается.

Обновление 17:00. Сгорели авто основателя и редактора информагентства "ЗИДО" Павла Белецкого, обнародовавшего в Facebook видео поджога. Он связывает его с журналистской деятельностью.

Напомним, в Ровенской области подожгли автомобиль нардепа из "Слуги народа" Александра Аликсийчука, который он отдал в "безвозмездное пользование" своему помощнику, депутату Дубенского городского совета Артуру Бицу.

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