Мы стремимся помочь Украине защитить свою суверенную территорию, – глава Пентагона

Наращивание войск в приграничном регионе беспокоит Соединенные Штаты.

Мы стремимся помочь Украине защитить свою суверенную территорию, – глава Пентагона
Владимир Зеленский и Ллойд Остин
Фото: president.gov.ua

Пентагон готов помочь Украине защитить себя от РоSSии в условиях обострения напряжения между двумя странами

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в речи на Форуме национальной обороны имени Рейгана, пишет американская газета nytimes.com.

Новый отчет американских спецслужб показывает, что РоSSия разработала планы возможного вторжения в Украину со 175 тысячами человек в начале следующего года. Представители спецслужб не верят, что Путин принял решение о нападении на Украину, но угроза нового вторжения стала острее”, – отмечает издание.

Остин отметил, что РоSSия вторгалась в Украину раньше, говоря об аннексии Крыма в 2014 году.

По словам министра, нынешнее наращивание войск в приграничном регионе, а также роSSийская дезинформационная деятельность и кибероперации беспокоят Соединенные Штаты.

“Мы по-прежнему сосредоточены на этом. Мы, безусловно, стремимся помочь Украине защитить свою суверенную территорию”, – добавил Остин.

Напомним, Президент РоSSии Владимир Путин проведет переговоры в режиме видеосвязи со своим американским коллегой Джо Байденом вечером во вторник, 7 декабря.

Байден планирует отметить обеспокоенность по поводу военной деятельности РоSSии на границе с Украиной, а также указать на приверженность США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжиАндрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Блок рекламы


Похожие новости
Украине нужно летальное оборонительное вооружение, - ПорошенкоУкраине нужно летальное оборонительное вооружение, - Порошенко
В Украине создали национальный центр развития мираВ Украине создали национальный центр развития мира
Блинкен и глава МИД Великобритании на встрече с Лавровым отметили поддержку УкраиныБлинкен и глава МИД Великобритании на встрече с Лавровым отметили поддержку Украины
Глава Минфина: Средства в Бюджете-2022 на субсидии полностью покроют потребности гражданГлава Минфина: Средства в Бюджете-2022 на субсидии полностью покроют потребности граждан
"Байракторы" не заходят на оккупированную территорию, - командующий ООС"Байракторы" не заходят на оккупированную территорию, - командующий ООС
Глава Пентагона назвал РоSSию Советским Союзом и выразил надежду, что вторжения в Украину не будетГлава Пентагона назвал РоSSию Советским Союзом и выразил надежду, что вторжения в Украину не будет
Глава УГКЦ подтвердил намерение Папы Римского приехать в УкраинуГлава УГКЦ подтвердил намерение Папы Римского приехать в Украину
Глава МИД Венгрии после встречи с Кулебой: "Многое зависит от законопроекта о нацменьшинствах"Глава МИД Венгрии после встречи с Кулебой: "Многое зависит от законопроекта о нацменьшинствах"
Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопросы обязательной вакцинации в ЕС
Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в УкраинеПорошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости