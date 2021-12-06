Мы стремимся помочь Украине защитить свою суверенную территорию, – глава Пентагона

Пентагон готов помочь Украине защитить себя от РоSSии в условиях обострения напряжения между двумя странами

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в речи на Форуме национальной обороны имени Рейгана, пишет американская газета nytimes.com.

Новый отчет американских спецслужб показывает, что РоSSия разработала планы возможного вторжения в Украину со 175 тысячами человек в начале следующего года. Представители спецслужб не верят, что Путин принял решение о нападении на Украину, но угроза нового вторжения стала острее”, – отмечает издание.

Остин отметил, что РоSSия вторгалась в Украину раньше, говоря об аннексии Крыма в 2014 году.

По словам министра, нынешнее наращивание войск в приграничном регионе, а также роSSийская дезинформационная деятельность и кибероперации беспокоят Соединенные Штаты.

“Мы по-прежнему сосредоточены на этом. Мы, безусловно, стремимся помочь Украине защитить свою суверенную территорию”, – добавил Остин.

Напомним, Президент РоSSии Владимир Путин проведет переговоры в режиме видеосвязи со своим американским коллегой Джо Байденом вечером во вторник, 7 декабря.