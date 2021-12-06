Военному атташе Украины вручили ноту из-за "нарушения воздушной границы Беларуси"

В Министерство обороны Беларуси вызвали военного атташе при Посольстве Украины, которому вручили ноту протеста из-за “нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве”.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Поводом стало нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе населенного пункта Новая Рудня", - говорится в сообщении.

Военному атташе донесли, что "украинская сторона избегает диалога для решения спорных вопросов, как международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно".

“Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины. Совокупность этих фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь в южном направлении», – говорится в сообщении.

Напомним, Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что украинские пилоты военного вертолета Ми-8 во время учений якобы нарушили госграницу и залетели на территорию страны.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что это заявление не соответствует действительности. В Министерстве внутренних дел также опровергли заявление Белоруссии.