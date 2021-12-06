Софии Сапеге грозит шесть лет тюрьмы, – СМИ

РоSSиянке Софии Сапеге, девушке белорусского оппозиционного блоггера Романа Протасевича, грозит шесть лет тюрьмы.

Об этом пишет роSSийская служба BBC со ссылкой на свои источники.

Дело вскоре передадут в суд в Минске. Основная статья, по которой обвиняют Сапегу – разжигание вражды (часть 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси). Шесть лет заключения – это минимальный срок по данной статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников, Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, бодрствует по ночам.

Только по приговору суда Сапегу смогут экстрадировать в РоSSию. По словам адвоката Антона Гашинского, ее также сможет помиловать президент Беларуси.

Сапега обвиняется в администрировании телеграм-канала "Черная книга Беларуси" (признан в Беларуси экстремистским), в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая государственные каналы показали видео, где Сапега призналась, что она была редактором канала.

По словам источников, в пятницу, 3 декабря, Сапегу вызвали на следственные действия. До этого с 20 октября она была под домашним арестом в белорусском городе Лиди, в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены переселиться на дачу. Связи с дочерью у них, по словам источников, с середины октября не было.

Сапегу задержали 23 мая вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Сначала Сапега проходила подозреваемой по массовым “протестным” делам по организации массовых беспорядков. Тогда ей грозило до 15 лет тюрьмы.

В июне стало известно, что Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО в Минске под домашний арест в дом, где они жили вместе. При этом Софья как минимум дважды встречалась с родителями, в последний раз в августе. Кроме того, до середины октября она регулярно разговаривала с ними по телефону.

В сентябре Сапеге продлили арест до 25 декабря, рассказала мать девушки Анна Дудич.

Где находится Роман Протасевич, источникам BBC неизвестно.