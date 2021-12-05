Бывший министр экономики Милованов во второй раз женился

Президент Киевской школы экономики и бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во второй раз женился.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

"Наталья Шаповал и я поженились", - написал он.

Наталья Шаповал – член редколлегии в VoxUkraine и глава KSE Institute в Киевской школе экономики.

Фото: Страница Милованова в соцсети Facebook

На свадьбе гостями были председатель комитета по развитию HoReCa в Союзе украинских предпринимателей Евгений Шевченко, руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский, главный редактор "НВ" Виталий Сыч, экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов и заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет tsn.ua.

Накануне Милованов в эфире телеканала "Наш" сказал, что в эти выходные у него будет свадьба.

“Я всех приглашаю, все службы, которые будут проверять, расследователей и т. д., приглашаю посмотреть, кто приедет, что сделает... Приезжайте, сделайте расследование о моей свадьбе, я вам все чеки покажу. Где заработал – спросите”, – сказал Милованов.

Это второй брак Милованова. Первый длился четыре года – с 2004-го по 2008-й. Он был женат на гражданке США .