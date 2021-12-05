Украинские горные спасатели тренируются с поляками на скалах Прикарпатья

Они отработали технические приёмы при организации спасательных работ.

Украинские горные спасатели вместе с польской командой GOPR Bieszczady проходят совместные учения в урочище Бубницкие скалы Калушского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в МВД.

Они уже отработали технические приёмы при организации спасательных работ на скалах.

В частности, тренировались спускать пострадавшего с сопровождающим, пострадавшего с наращиванием веревки и поднимать пострадавшего на специальных ношах с сопровождающим.

Также в течение четырех дней 10 украинских и 8 польских горных спасателей отработают спуск по веревке с самостраховкой, подъем по веревке с помощью специального снаряжения, изменение направления движения и переход через промежуточные точки закрепления веревки и действия при аварийных ситуациях, которые могут возникнуть при спуске или подъеме по веревке.

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