Украинские горные спасатели тренируются с поляками на скалах Прикарпатья

Украинские горные спасатели вместе с польской командой GOPR Bieszczady проходят совместные учения в урочище Бубницкие скалы Калушского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в МВД .

Они уже отработали технические приёмы при организации спасательных работ на скалах.

В частности, тренировались спускать пострадавшего с сопровождающим, пострадавшего с наращиванием веревки и поднимать пострадавшего на специальных ношах с сопровождающим.

Также в течение четырех дней 10 украинских и 8 польских горных спасателей отработают спуск по веревке с самостраховкой, подъем по веревке с помощью специального снаряжения, изменение направления движения и переход через промежуточные точки закрепления веревки и действия при аварийных ситуациях, которые могут возникнуть при спуске или подъеме по веревке.