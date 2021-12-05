Зеленский поздравил украинских волонтеров с их праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских волонтеров с Международным днем волонтера, который отмечают 5 декабря.

“Содействие украинской армии, поддержка врачей, помощь детям, оставшимся без родительской опеки, гражданам, пострадавшим в результате роSSийской агрессии на Востоке нашей страны, и многие другие милосердные дела реализуются, благодаря активности и самоотверженности украинских волонтеров.

Многие присоединились к волонтерскому движению за последние годы, а затем систематизировали свою деятельность, создали благотворительные фонды и даже стали частью мирового волонтерского сообщества. Благодарен каждому, кто нашел в себе силы продолжить это социально важное дело”,– отметил он.

Зеленский добавил, что лучшее вознаграждение для волонтера – спасенные жизни и судьбы людей.

"В это очень сложное время именно ваша активная гражданская позиция, неисчерпаемая энергия и умение направлять ее на помощь, неравнодушие к чужому горю и тяжелый повседневный труд придают веру и уверенность в нашу победу и светлое будущее государства", - сказал президент.

Глава государства поблагодарил волонтеров за гуманность, неутомимую ежедневную работу и человечность.

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия. Слава украинским волонтерам! Слава Украине!”, – подытожил Зеленский.

Отметим, Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году на 40-й сессии в специальной резолюции предложила правительствам отмечать 5 декабря как "Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития", призвав их осуществлять меры для побуждения людей во всех областях деятельности предлагать свои услуги как волонтеров.