Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство

Журналист Юрий Бутусов, у которого во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского вышел с гарантом жесткий конфликт, считает, что оппоненты с Банковой могут заказать его убийство. При этом сами члены команды президента вслух заявили, что на Бутусова могут покушаться, чтобы потом обвинить Зеленского и его сторонников в заказном убийстве журналиста.

О том, что он не уверен в собственной безопасности, и от кого, по его мнению, идет угроза, рассказал в интервью изданию glavcom сам Юрий Бутусов.

Первым заговорил о вероятном убийстве Бутусова советник главы Офиса президента и спикер ТКГ Алексей Арестович. Он говорит, что из-за конфликта, который журналист раздул с президентом, и который произошел публично, Бутусов сам подвергся опасности. Теперь оппозиция может заказать его убийство, чтобы сделать из Бутусова "сакральную жертву" и обвинить команду действующего президента в жестокой расправе с оппонентом.

Это может стать детонатором политического протеста в стране или даже нового Майдана и, несомненно, сыграет на руку оппозиционным силам. Арестович даже предложил выделить Бутусову государственную охрану, чтобы этого не произошло.

Сам журналист в интервью признался, что также опасается такого развития событий. Правда, он более склоняется к тому, что заказчиком его убийства может быть не оппозиция, а именно Банковая - кто-то из Офиса президента.

"Считаю, что угроза реальна и идет она со стороны Офиса президента. Считаю, что моей жизни угрожают президент Владимир Зеленский, председатель его офиса Андрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, руководитель СБУ Иван Баканов, и и.о. главы ДБР Алексей Сухачев", - озвучил Бутусов имена вероятных заказчиков.

Юрий Бутусов также назвал остальных журналистов, приглашенных к президенту на пресс-конференцию, "декорацией", на фоне которой намеревались его публично унизить. Однако он не дал сделать из себя мальчика для битья. Поэтому и получился резкий разговор между ним и президентом.

В чрезмерной скромности, конечно, Бутусову не откажешь. Но отчасти он имеет право на такие заявления, ведь, как говорят в кулуарах, только он на той пресс-конференции показал, что у него есть я*ца.

При этом Зеленский заявил, что Бутусов обижен на нынешнюю власть из-за того, что ему не дали должности в министерстве обороны, хотя он на нее очень претендовал.

Что касается угрозы убийства, Бутусов говорит, что перестал бояться еще со времен убийства Георгия Гонгадзе. Мол, настоящая журналистика и те, кто ее исповедует, всегда были мишенью для власти.

"Я к этому отношусь, как к части профессии политического журналиста в Украине, потому что это уже было при многих президентах. Единственное, что публично мне никто не угрожал. Вот так, как сейчас, прямой физической угрозы я от власти еще не слышал", - говорит Бутусов.

Напомним, после той пресс-конференции против Юрия Бутусова возбудили уже два уголовных дела. Журналист считает, что таким образом президент пытается ему отомстить за "неудобные" вопросы.