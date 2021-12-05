Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство

Журналист Юрий Бутусов, у которого во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского вышел с гарантом жесткий конфликт, считает, что оппоненты с Банковой могут заказать его убийство. При этом сами члены команды президента вслух заявили, что на Бутусова могут покушаться, чтобы потом обвинить Зеленского и его сторонников в заказном убийстве журналиста.

“Моей жизни угрожает президент“: Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство

О том, что он не уверен в собственной безопасности, и от кого, по его мнению, идет угроза, рассказал в интервью изданию glavcom сам Юрий Бутусов.

Первым заговорил о вероятном убийстве Бутусова советник главы Офиса президента и спикер ТКГ Алексей Арестович. Он говорит, что из-за конфликта, который журналист раздул с президентом, и который произошел публично, Бутусов сам подвергся опасности. Теперь оппозиция может заказать его убийство, чтобы сделать из Бутусова "сакральную жертву" и обвинить команду действующего президента в жестокой расправе с оппонентом.

Это может стать детонатором политического протеста в стране или даже нового Майдана и, несомненно, сыграет на руку оппозиционным силам. Арестович даже предложил выделить Бутусову государственную охрану, чтобы этого не произошло.

“Моей жизни угрожает президент“: Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство

Сам журналист в интервью признался, что также опасается такого развития событий. Правда, он более склоняется к тому, что заказчиком его убийства может быть не оппозиция, а именно Банковая - кто-то из Офиса президента.

"Считаю, что угроза реальна и идет она со стороны Офиса президента. Считаю, что моей жизни угрожают президент Владимир Зеленский, председатель его офиса Андрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, руководитель СБУ Иван Баканов, и и.о. главы ДБР Алексей Сухачев", - озвучил Бутусов имена вероятных заказчиков.

Юрий Бутусов также назвал остальных журналистов, приглашенных к президенту на пресс-конференцию, "декорацией", на фоне которой намеревались его публично унизить. Однако он не дал сделать из себя мальчика для битья. Поэтому и получился резкий разговор между ним и президентом.

В чрезмерной скромности, конечно, Бутусову не откажешь. Но отчасти он имеет право на такие заявления, ведь, как говорят в кулуарах, только он на той пресс-конференции показал, что у него есть я*ца.

При этом Зеленский заявил, что Бутусов обижен на нынешнюю власть из-за того, что ему не дали должности в министерстве обороны, хотя он на нее очень претендовал.

Что касается угрозы убийства, Бутусов говорит, что перестал бояться еще со времен убийства Георгия Гонгадзе. Мол, настоящая журналистика и те, кто ее исповедует, всегда были мишенью для власти.

"Я к этому отношусь, как к части профессии политического журналиста в Украине, потому что это уже было при многих президентах. Единственное, что публично мне никто не угрожал. Вот так, как сейчас, прямой физической угрозы я от власти еще не слышал", - говорит Бутусов.

Напомним, после той пресс-конференции против Юрия Бутусова возбудили уже два уголовных дела. Журналист считает, что таким образом президент пытается ему отомстить за "неудобные" вопросы.


Андрей Иванов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжиАндрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Блок рекламы


Похожие новости
Турция готова организовать диалог Зеленского и Путина, - пресс-секретарь ЭрдоганаТурция готова организовать диалог Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана
Арахамия: "Президент сможет быстро мобилизовать резервистов без введения военного положения"Арахамия: "Президент сможет быстро мобилизовать резервистов без введения военного положения"
Корниенко опроверг слухи о создании "медиахолдинга Зеленского"
Рудык: "В законопроектах Зеленского по множественному гражданству нет предохранителей в отношении граждан страны-агрессора"Рудык: "В законопроектах Зеленского по множественному гражданству нет предохранителей в отношении граждан страны-агрессора"
РоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – РезниковРоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – Резников
48% украинцев не поддерживают идею Зеленского о множественном гражданстве48% украинцев не поддерживают идею Зеленского о множественном гражданстве
"Видна четкая команда из Кремля", – командующий ООС о росте активности подконтрольных РоSSии вооруженных группировок"Видна четкая команда из Кремля", – командующий ООС о росте активности подконтрольных РоSSии вооруженных группировок
Арахамия заявил, что СБУ через несколько недель может предоставить "интересные новости" по подготовке госпереворотаАрахамия заявил, что СБУ через несколько недель может предоставить "интересные новости" по подготовке госпереворота
Более 58% украинцев против второго срока Зеленского, - опросБолее 58% украинцев против второго срока Зеленского, - опрос
Нардепы "Слуги народа" в день выступления Зеленского нарядились в футболки "За президента. Против олигархов"Нардепы "Слуги народа" в день выступления Зеленского нарядились в футболки "За президента. Против олигархов"
Последние новости
Подгружаем последние новости