ГПСУ и МВД опровергли заявление Беларуси о нарушении Украиной воздушного пространства

Пограничники предположили, что авиация мониторила ситуацию на границе, однако нарушений не было.

ГПСУ и МВД опровергли заявление Беларуси о нарушении Украиной воздушного пространства
Фото: dpsu.gov.ua

Заявление белорусской стороны о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины, не соответствует действительности.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не соответствует действительности", - сказал он.

Демченко отметил, что ГПСУ неоднократно и до этого отмечала, что в рамках усиления границы с Беларусью, операции "Полесье", которая продолжается с 23 ноября, будет активно применяться авиация и беспилотная авиация.

"Не исключением стал и вчерашний день, когда авиация мониторила ситуацию на границе. Во время полетов и выполнения заданий пилотом не было допущено нарушений, в частности - не допущено нарушение воздушного пространства Беларуси", - пояснил спикер.

Он добавил, что белорусская сторона официально никаких материалов не направила.

В Министерстве внутренних дел также опровергли заявление Беларуси.

"Информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Напомним, Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что украинские пилоты военного вертолета Ми-8 во время учений якобы нарушили госграницу и залетели на территорию страны.

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