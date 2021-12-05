Беларусь обвинила украинских военных летчиков в "нарушении границы"
Пилоты вертолета Ми-8 во время учений якобы нарушили госграницу.
Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что украинские пилоты военного вертолета Ми-8 во время учений якобы нарушили госграницу и залетели на территорию страны.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - говорится в сообщении.
В комитете утверждают, что украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.
Отмечается, что об инциденте проинформирована украинская сторона.
Напомним, в Государственной пограничной службе Украины считают, что Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, на фоне миграционного кризиса стремится отвлечь внимание и "прикрыть свои действия, переложив вину на других". В частности, Лукашенко за последние недели дважды говорил о попытках Украины "перебросить" оружие. На этот раз - якобы мигрантам, пытающимся прорваться в страны ЕС.