Беларусь обвинила украинских военных летчиков в "нарушении границы"

Пилоты вертолета Ми-8 во время учений якобы нарушили госграницу.

Беларусь обвинила украинских военных летчиков в "нарушении границы"
Фото: prograzhdanstvo.ru

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что украинские пилоты военного вертолета Ми-8 во время учений якобы нарушили госграницу и залетели на территорию страны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - говорится в сообщении.

В комитете утверждают, что украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

Отмечается, что об инциденте проинформирована украинская сторона.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины считают, что Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, на фоне миграционного кризиса стремится отвлечь внимание и "прикрыть свои действия, переложив вину на других". В частности, Лукашенко за последние недели дважды говорил о попытках Украины "перебросить" оружие. На этот раз - якобы мигрантам, пытающимся прорваться в страны ЕС.

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