Fitch не верит в военное столкновение РоSSии и Украины

В то же время информация о концентрации роSSийских войск на границе "увеличивает геополитические и санкционные риски".

Fitch не верит в военное столкновение РоSSии и Украины
Фото: sostav.ru

Рейтинговое агентство Fitch в своем базовом прогнозе не рассматривает перерастание эскалации на границе РоSSии и Украины в войну.

Об этом сообщается в пресс-релизе Fitch, опубликованном 3 декабря.

Аналитики исходят из того, что напряженность на границе РФ и Украины не перерастет в военное столкновение.

"Стратегическая калькуляция вторжения остается непонятной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну с Украиной", – говорится в сообщении.

В то же время информация о концентрации роSSийских войск на границе с Украиной "увеличивает геополитические и санкционные риски".

Fitch Ratings – одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира. Входит в группу компаний Fitch Group. Агентство оценивает кредитный рейтинг заемщиков более, чем в 150 странах мира, по стандартизированной шкале, осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.

Напомним, американская газета Washington Post со ссылкой на разведку США написала, что РоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных. По информации чиновника администрации президента Джо Байдена, половина из них находится уже у границы с Украиной.

По данным немецкого издания Bild, РоSSийская Федерация рассматривает план захватить две трети территории Украины вместе с Киевом.

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