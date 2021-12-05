Украине нужно летальное оборонительное вооружение, - Порошенко

Президент РоSSии Владимир Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира.

Об этом в эфире итальянского телеканала Sky TG24 заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он отметил, что Украине нужно летальное оборонное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления.

"Все должны понимать: нам не нужны солдаты НАТО на линии фронта с Россией . Я горжусь тем, что через пять лет моего президентства мы создали одну из самых эффективных и сильных армий на континенте. Мы способны защитить свою землю сами, но нам, безусловно, нужно оборонное оружие и «адские» санкции против РоSSии сегодня, если агрессия будет продолжаться», – подчеркнул Порошенко.

При этом он отметил, что Украине необходима поддержка со стороны ЕС и США на пути реформ.

"Нам, безусловно, необходимо единство всего Свободного мира. В этой ситуации нам нужен сильный и единый голос для дипломатического давления на РоSSию. И в таком случае нет сомнений, что мы добьемся успеха... Если вы спросите меня, можно ли ожидать, что Путин пойдет на новое обострение войны, я отвечу так: никто не знает, потому что Путин и сам не знает, пойдет ли он дальше или нет. Это будет зависеть от того, насколько эффективным, насколько сильным и насколько объединенным будет Свободный мир", - говорит Порошенко.

"Думаю, что саммит между Путиным и Байденом – это было совершенно верным решением. Единый голос Украины и НАТО - тоже абсолютно правильное решение. И увеличение поддержки Украины оборонным оружием – абсолютно правильное решение тоже. Думаю, что внутри Украины, несмотря на то, что как лидер оппозиции мы сейчас имеем определенные внутренние дискуссии с действующим президентом Зеленским, я не сомневаюсь, что нам нужно быть объединенными для защиты наших ценностей, нашей европейской интеграции и суверенитета. Никаких сомнений", – добавил лидер "Евросолидарности".

Напомним, американская газета Washington Post со ссылкой на разведку США написала, что РоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных. По информации чиновника администрации президента Джо Байдена, половина из них находится уже у границы с Украиной.