Послы G7 приветствовали начало работы Этического совета

Они призвали оказать этому органу необходимую поддержку.

Послы "Большой семерки" (G7) приветствовали начало работы с 1 декабря Этического совета при Высшем совете правосудия.

Об этом в Твиттере пишет группа G7AmbReformUA.

"Мы с нетерпением ожидаем, что этот общий украинско-международный орган будет двигаться вперед в своей важной работе по реформированию ВСП", - говорится в сообщении.

Послы подчеркнули свою приверженность поддержке Этического совета при ВСП и Отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей.

"Мы призываем все украинские заинтересованные стороны предоставить этим органам полную поддержку", - отметили послы.

Напомним, формирование первого состава Этического совета, который будет проверять на доброчестность членов Высшего совета правосудия, завершилось 8 ноября. В нее вошли три члена от международных организаций и три – от Совета судей.

Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен осуществить единовременную оценку соответствия критериям профессиональной этики и доброчестности действующих членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного Суда), избранных или назначенных на должность до августа 2021 года.