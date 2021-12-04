РоSSия ежедневно тратит на войска возле границы с Украиной почти 10 млн долларов, – эксперт

"В сравнении с другими кампаниями эти расходы не слишком масштабны".

На содержание более 94 тысяч военных вблизи границ Украины и на временно оккупированных территориях РоSSия тратит ежедневно около 10 миллионов долларов.

Об этом в эфире телеканала “Дом” рассказал капитан 1-го ранга, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.

Да, это стоит серьезных денег. Если принять за константу цифру, озвученную министром обороны Резниковым, – 94 тыс. военных РоSSии возле границ Украины – содержание такой группировки может стоить около 10 млн долларов в сутки”, – отметил эксперт.

Рыженко отметил, что по сравнению с другими кампаниями эти расходы не слишком масштабны.

Специально посмотрел, сколько стоило содержание группировки коалиционных сил в Афганистане. Так вот, на пике этой операции в 2011-2012 годах группировка в 120 тыс. военных стоила почти треть миллиарда в сутки. То есть содержание войск вблизи украинских границ для РоSSии не так дорого”, – продолжил он.

Капитан отметил, что бюджет РоSSийской Федерации на протяжении 25 лет увеличился в 12 раз, что позволяет РоSSии использовать маневры вдоль украинской границы с целью влияния, в частности, психологического воздействия на украинцев.

И это средства на все: на подготовку, на технику, на все. И вот этот фактор позволяет использовать эти маневры вдоль границы с целью воздействия, в частности, на население. И в такой позиции постоянного влияния мы находимся с 2014 года. Но 7 лет назад войск было гораздо меньше. А в течение этого времени были сформированы целые армии недалеко от наших границ. Вот буквально две недели назад был открыт контрольный пункт 20-й армии в городе Воронеж”, – сказал эксперт.

Таким образом, происходит наращивание Россией собственного боевого потенциала.

“Перебрасывают новые ракетные системы, перемещают авиацию, танки, создают условия для людей. Формируется контруправление. Потому что войска значительно увеличиваются в размерах, войска становятся объединенными – в их составе уже разные формирования разных видов и родов вооруженных сил. То есть в целом происходит наращивание боевого потенциала”, – пояснил он.

Ситуацию с Кремлем выборочно представляют в средствах массовой информации – для внутренней роSSийской аудитории агрессором является не РоSSия, а Украина.

“Плюс разгоняется эта истерия об Украине. Сейчас снова много новостей на роSSийских каналах по поводу того, что Украина "готовится напасть на Донбасс". И идет влияние не только на население Украины, но и на население РоSSии”, – подытожил Рыженко.