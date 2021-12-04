Франция и еще ряд европейских стран хотят открыть в Афганистане общую дипломатическую миссию

Этот шаг не свидетельствует о политическом признании движения "Талибан", заявил президент Макрон.

Франция и еще ряд европейских стран хотят открыть в Афганистане общую дипломатическую миссию
арижі, 6 травня 2021 р
Фото: ЕРА/UPG

Несколько европейских стран намерены открыть в Афганистане общую дипломатическую миссию.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет interfax.com.ua.

«Мы, несколько европейских стран, думаем о создании общего пространства, которое позволило бы присутствовать (в Афганистане – ред.) нашим послам», – сказал он.

В то же время Макрон подчеркнул, что этот шаг не свидетельствует о политическом признании движения "Талибан”. Президент добавил, что рассчитывает на скорейшее открытие представительства, а пока нужно уладить ряд вопросов безопасности.

Ранее ряд западных стран вывели своих дипломатов из Афганистана после того, как талибы в августе вошли в Кабул.

О возможности открытия миссии в Кабуле уже заявляли в Европейском Союзе.

Напомним, посольство Соединенных Штатов в Афганистане было перенесено в столицу Катара Доху.

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