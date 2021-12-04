Эстония планирует к 2035 году отказаться от обучения на русском языке в школах

В Эстонии хотят, чтобы до 2035 года во всех государственных школах обучение велось на эстонском языке.

Об этом пишет издание err.ee.

"Третья стратегическая цель Плана развития эстонского языка (2021-2035) - перейти к 2035 году на образование на эстонском языке, то есть обучение в школах и детских садах, финансируемых государством и местной властью, должно вестись на эстонском языке", - говорится в плане Министерства образования и науки страны.

Министр образования и науки Лийна Керсна рассказала, что план предусматривает переходные периоды, согласно которым объем обучения на эстонском языке в русских школах будет увеличен сначала до 40%, затем до 60% и к 2035 – до 75%.

Керсна пояснила, что требование об изучении 75% предметов на эстонском языке связано с тем, что четверть предметов – это иностранные языки. “25% объема обучения в общеобразовательных школах уже составляют иностранные языки. Поэтому мы говорим, что преподавание предметов должно проводиться преимущественно на эстонском языке, а остальное – на иностранном языке”, – сказала она.

Министр отметила, что с каждым годом растет доля детей, у которых эстонский язык не является родным, и сейчас в школах с эстонским языком обучения обучается более 5000 таких детей.

Так что смешанная школа уже создается по желанию родителей. Но, согласно этому плану действий, у нас нет намерений принудительно закрывать школы. Скорее, мы хотим, чтобы сегодняшние русскоязычные школы, составляющие 14% всех школ, стали бы школами с погружением, где шаг за шагом все больше предметов преподается на эстонском языке”, – сказала Керсна.

В то же время она признала, что в русскоязычных школах сейчас ощущается острая нехватка учителей, которые могут преподавать на эстонском языке.