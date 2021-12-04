Резников пообщался с Министром национальной обороны Канады

Министр обороны Украины Алексей Резников провел рабочую встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Уэйном Эйром.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Эйр находится в Украине с официальным визитом в рамках развития сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

В ходе встречи также состоялся телефонный разговор Алексея Резникова с Министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

Стороны рассмотрели широкий спектр приоритетных вопросов двустороннего оборонного сотрудничества в контексте развития текущей обстановки безопасности.

"Канадские партнеры подтвердили неизменность политической позиции по всесторонней поддержке независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Канада рассматривает возможность усилить свою военную миссию в Украине на фоне наращивания Россией сил около границ.

Рассматривается два варианта: первый – отправка нескольких сотен военных в дополнение к тем военнослужащим, которые уже находятся в Украине с учебной миссией, второй – переместить военный корабль в Черное море или передислоцировать истребители CF-18 из Румынии.