Оккупанты стреляли возле Красногоровки, Зайцева и Попасной
В субботу нарушений еще не зафиксировали.
В течение пятницы, 3 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.
В сторону Крымского роSSийские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.
Возле Зайцева вражеские войска вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
“В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на утро субботы, 4 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, по данным разведки, вооруженные силы РоSSии с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.