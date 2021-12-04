Оккупанты стреляли возле Красногоровки, Зайцева и Попасной

В субботу нарушений еще не зафиксировали.

Оккупанты стреляли возле Красногоровки, Зайцева и Попасной
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение пятницы, 3 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского роSSийские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцева вражеские войска вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

“В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на утро субботы, 4 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, по данным разведки, вооруженные силы РоSSии с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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