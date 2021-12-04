РоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных, - Washington Post

РоSSия планирует наступление на Украину в 2022 году на несколько фронтов со 175 тысячами военнослужащих.

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на данные разведки США .

«Кремль перемещает войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО, и что Североатлантический союз будет воздерживаться от определенных военных действий на территории Украины и вокруг нее. Кризис вызвал опасения по поводу возобновления войны на европейской земле накануне запланированной на следующей неделе виртуальной встречи между президентом Байденом и президентом РоSSии Владимиром Путиным”, – отмечает издание.

Со спутникового фото американской разведки следует, что роSSийские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуты 50 боевых тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

Фото: washingtonpost.com

"В то время как украинские оценки говорят о 94 000 военнослужащих возле границы РоSSии, на карте США это число составляет 70 000, но в то же время прогнозируется их наращивание до 175 000 и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы" для создания неопределенности", – говорится в сообщении.

Как пишет apnews.com со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена, почти половина из 175 тысяч роSSийских военных уже находятся в разных точках вблизи границы с Украиной.

Он добавил, что планы предполагают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и техникой.

По словам чиновника, сотрудники спецслужб также заметили рост роSSийской пропаганды за счет использования доверенных лиц и средств массовой информации для очернения Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения.

Напомним, данные украинской разведки говорят о том, что вероятность масштабной эскалации со стороны РоSSии существует. Наиболее вероятным временем готовности к эскалации будет конец января.

С 1 декабря вооруженные силы РФ начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В ноябре ГУР сообщало о наращивании боеготовности роSSийских оккупационных войск на временно оккупированной территории ОРДЛО.