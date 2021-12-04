Украина хочет купить у Турции еще около 20 беспилотников Bayraktar, - Bloomberg

Турецкий производитель Baykar Makina с 2019 года продал Украине десятки беспилотников.

Украина хочет купить у Турции еще около 20 беспилотников Bayraktar, - Bloomberg
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: novynarnia.com

Украина ведет переговоры с Турцией о приобретении более двух десятков ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких чиновников и руководителя турецкой оборонной компании, тесно связанной с правительством Турции.

По данным агентства, Турция продала Украине гораздо больше ударных беспилотников, чем сообщалось ранее, и планируется заключить новые соглашения.

Как сообщили собеседники агентства, турецкий производитель Baykar Makina с 2019 года продал Украине десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами. Заказ на еще не менее двух десятков дронов продолжается, сообщили люди, попросив не называть их из-за чувствительности темы.

Официальные представители Baykar и турецкого правительства отказались комментировать количество проданных Украине беспилотников на сегодняшний день.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, на стадии планирования есть другие соглашения, в том числе относительно совместного с Турцией производства ракет-носителей, подобных украинскому комплексу "Зенит-2". Пусковые установки также могут помочь Турции разработать баллистические ракеты, хотя, по словам чиновника, у Анкары нет таких намерений.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала заявил, что Вооруженные Силы Украины будут наращивать численность беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Блок рекламы


Похожие новости
Украина просит ЕС о новой финансовой помощи, - BloombergУкраина просит ЕС о новой финансовой помощи, - Bloomberg
Украина начала председательствовать в Энергетическом сообществеУкраина начала председательствовать в Энергетическом сообществе
Зеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью AppleЗеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью Apple
Лукашенко: "Как только Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне"Лукашенко: "Как только Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне"
Зеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с BayraktarЗеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar
Украина полностью контролирует границы и готова к эскалации конфликта с РоSSией — ПрезидентУкраина полностью контролирует границы и готова к эскалации конфликта с РоSSией — Президент
Лукашенко – мигрантам: "Кто хочет домой, поможем. Кто хочет на Запад – ловить не будем"Лукашенко – мигрантам: "Кто хочет домой, поможем. Кто хочет на Запад – ловить не будем"
Медиа Группа Украина ответила на совместное заявление "Слуг народа" о бойкоте каналов холдингаМедиа Группа Украина ответила на совместное заявление "Слуг народа" о бойкоте каналов холдинга
66 погибших и 275 раненых: Украина в ОБСЕ назвала потери ВСУ за 16 месяцев перемирия на Донбассе66 погибших и 275 раненых: Украина в ОБСЕ назвала потери ВСУ за 16 месяцев перемирия на Донбассе
Около 20 граждан Финляндии воевали на Донбассе на стороне оккупантов, - СМИОколо 20 граждан Финляндии воевали на Донбассе на стороне оккупантов, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости