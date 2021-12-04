Украина хочет купить у Турции еще около 20 беспилотников Bayraktar, - Bloomberg

Украина ведет переговоры с Турцией о приобретении более двух десятков ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких чиновников и руководителя турецкой оборонной компании, тесно связанной с правительством Турции.

По данным агентства, Турция продала Украине гораздо больше ударных беспилотников, чем сообщалось ранее, и планируется заключить новые соглашения.

Как сообщили собеседники агентства, турецкий производитель Baykar Makina с 2019 года продал Украине десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами. Заказ на еще не менее двух десятков дронов продолжается, сообщили люди, попросив не называть их из-за чувствительности темы.

Официальные представители Baykar и турецкого правительства отказались комментировать количество проданных Украине беспилотников на сегодняшний день.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, на стадии планирования есть другие соглашения, в том числе относительно совместного с Турцией производства ракет-носителей, подобных украинскому комплексу "Зенит-2". Пусковые установки также могут помочь Турции разработать баллистические ракеты, хотя, по словам чиновника, у Анкары нет таких намерений.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала заявил, что Вооруженные Силы Украины будут наращивать численность беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar).