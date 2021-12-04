В Луганской области село осталось без света из-за обстрела боевиков

Без света оказались село Малиново и грузопассажирская железнодорожная станция Кондрашевская.

В Луганской области село осталось без света из-за обстрела боевиков
Фото: odessamedia.net

На подконтрольной территории Луганской области в результате обстрела со стороны оккупационных сил без света оказались деревня и грузопассажирская железнодорожная станция.

Об этом сообщает "Луганское энергетическое объединение".

В результате обстрела вражеских сил сегодня, 3 декабря, без света оказались село Малиново и грузопассажирская железнодорожная станция Кондрашевская.

"Из-за огненного влияния противника около 2 тысяч абонентов находятся без электроэнергии. Поврежденные воздушные линии ВЛ №19 энергетики будут восстанавливать завтра, 04 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В понедельник, 29 ноября, поселок Станица Луганская из-за обстрела частично остался без света. Также было обесточено соседнее село Малиново.

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