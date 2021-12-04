Работникам полиции могут разрешить подрабатывать в нерабочее время, - Монастырский

Соответствующую инициативу презентуют через несколько недель.

Работникам полиции могут разрешить подрабатывать в нерабочее время, - Монастырский
Фото: Resonance.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что сотрудникам полиции могут предоставить возможность подрабатывать в нерабочее время, например, в охране.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Одной из инициатив является возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например, на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее презентовать", - отметил глава МВД.

По его словам, еще одной инициативой министерства является распределение определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат.

Напомним, Украина получит от Европейского Союза 1,4 млн евро на обустройство государственной границы.

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