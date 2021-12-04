Данилов: народ Украины способен дать адекватный ответ агрессору

Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный отпор агрессору в случае новой агрессии.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, информирует пресс-служба СНБО.

"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - отметил Данилов.

По его словам, эскалация роSSийской агрессии происходит не только в военной плоскости, но и включает попытки дестабилизации в энергетической сфере, расшатывание внутренней ситуации через агентов влияния.

В этом контексте, подчеркнул он, Украина "строит свой ответ по всем направлениям".

"Залог победы – это не только мощная военная компонента. Когда будет сопротивляться все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - сказал секретарь СНБО.

Накануне Алексей Данилов провел межведомственное совещание по выполнению требований Закона Украины "Об основах национального сопротивления", в которой призвал в сжатые сроки сформировать силы территориальной обороны ВСУ.

Напомним, данные украинской разведки свидетельствуют о том, что вероятность масштабной эскалации со стороны РоSSии существует. Наиболее вероятным временем готовности к эскалации будет конец января.

С 1 декабря вооруженные силы РФ начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В ноябре ГУР сообщало о наращивании боеготовности роSSийских оккупационных войск на временно оккупированной территории ОРДЛО.