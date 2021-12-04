В Сербии участницу конкурса из оккупированной Луганщины обозначили как "жительницу ЛНР"

Организаторы конкурса детского рисунка в Сербии обозначили его участников, проживающих на оккупированной Луганщине, как "жителей ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Сербии.

Скандал возник после того, как в газете "Глас Опова" были опубликованы результаты онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки". Его организаторы указали, что первое место заняла "Алиса Грошева, 10 лет, из "Луганской народной республики", г. Краснодон".

"К сожалению, хорошая идея конкурса детского рисунка и сама идея была использована для продвижения и легализации террористической организации "Луганская Народная Республика". Посольство Украины выражает решительный протест по поводу того, что несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, являющейся неотъемлемой частью территории Украины, в контексте упомянутого конкурса, вопреки официальной позиции Сербии, уважающей суверенитет и территориальную целостность Украины, обозначены как жители террористической "ЛНР". Упоминание террористических "ЛНР" как "государств" - это призыв нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркивает посольство.

Украинская сторона напомнила, что любое сотрудничество органов государственной власти, неправительственных структур или отдельных граждан Сербии с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" является нарушением украинского законодательства и должно иметь соответствующие правовые последствия.

Посольство Украины призывает прекратить пропаганду террористической организации ЛНР, которую основала оккупационная администрация государства-агрессора РФ на временно оккупированной территории Украины.

Посольство Украины в Республике Сербия также требует приостановить деятельность с участием детей, направленную на содействие террористическим организациям ЛНР и ДНР.