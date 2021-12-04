В Сербии участницу конкурса из оккупированной Луганщины обозначили как "жительницу ЛНР"

Посольство Украины призывает прекратить пропаганду террористической организации ЛНР.

В Сербии участницу конкурса из оккупированной Луганщины обозначили как "жительницу ЛНР"

Организаторы конкурса детского рисунка в Сербии обозначили его участников, проживающих на оккупированной Луганщине, как "жителей ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Сербии.

Скандал возник после того, как в газете "Глас Опова" были опубликованы результаты онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки". Его организаторы указали, что первое место заняла "Алиса Грошева, 10 лет, из "Луганской народной республики", г. Краснодон".

"К сожалению, хорошая идея конкурса детского рисунка и сама идея была использована для продвижения и легализации террористической организации "Луганская Народная Республика". Посольство Украины выражает решительный протест по поводу того, что несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, являющейся неотъемлемой частью территории Украины, в контексте упомянутого конкурса, вопреки официальной позиции Сербии, уважающей суверенитет и территориальную целостность Украины, обозначены как жители террористической "ЛНР". Упоминание террористических "ЛНР" как "государств" - это призыв нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркивает посольство.

Украинская сторона напомнила, что любое сотрудничество органов государственной власти, неправительственных структур или отдельных граждан Сербии с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" является нарушением украинского законодательства и должно иметь соответствующие правовые последствия.

Посольство Украины призывает прекратить пропаганду террористической организации ЛНР, которую основала оккупационная администрация государства-агрессора РФ на временно оккупированной территории Украины.

Посольство Украины в Республике Сербия также требует приостановить деятельность с участием детей, направленную на содействие террористическим организациям ЛНР и ДНР.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Блок рекламы


Похожие новости
Куратор сепаратистов Инал Ардзинба стал министром иностранных дел оккупированной АбхазииКуратор сепаратистов Инал Ардзинба стал министром иностранных дел оккупированной Абхазии
В колонии оккупированной Макеевки убили украинца Руслана Макарца, - ДенисоваВ колонии оккупированной Макеевки убили украинца Руслана Макарца, - Денисова
Украина готова помочь оставшимся без газа из-за аварии Венгрии и СербииУкраина готова помочь оставшимся без газа из-за аварии Венгрии и Сербии
Миссия ОБСЕ продолжает работу на оккупированной территории Луганской областиМиссия ОБСЕ продолжает работу на оккупированной территории Луганской области
СБУ обнародовала доказательства легализации присутствия РФ на оккупированной части Донецкой областиСБУ обнародовала доказательства легализации присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области
Ляшко снова не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУЛяшко снова не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУ
Чиновник из Луганщины скрыл в декларации более 37,5 млн гривенЧиновник из Луганщины скрыл в декларации более 37,5 млн гривен
Избраны три финалиста конкурса на главу Бюро экономической безопасностиИзбраны три финалиста конкурса на главу Бюро экономической безопасности
СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в УкраинеСБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине
Кабмин определил победителя конкурса на должность заместителя главы "Укравтодора"Кабмин определил победителя конкурса на должность заместителя главы "Укравтодора"
Последние новости
Подгружаем последние новости