Блинкен возложил на РоSSию ответственность за срыв Минских договоренностей

"В первую очередь РоSSии следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной".

Блинкен возложил на РоSSию ответственность за срыв Минских договоренностей
Фото: kmu.gov.ua

РоSSии и Украине необходимо соблюдать Минские договоренности, чтобы достичь деэскалации конфликта. Большинство из предусмотренных этими договоренностями обязательств не выполнено именно Россией.

Об этом в пятницу заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает “Интерфакс-Украина”.

"Обеим странам, и РоSSии, и Украине необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских соглашений. Большинство из (этих договоренностей - ред.) не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией", - подчеркнул Блинкен.

"Прежде всего РоSSии следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт", - добавил он.

По словам госсекретаря США, следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, который стороны соблюдали в течение 2020 года.

"Если РоSSия и Украина будут следовать Минским договоренностям, нам удастся урегулировать этот конфликт дипломатическим путем", - считает Блинкен.

Напомним, вооруженные силы РоSSии с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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