В Офисе президента заявили, что госпереворот не произошел благодаря Зеленскому

"Благодаря начатой президентом дискуссии политическое настроение в обществе явно начало меняться".

В Офисе президента заявили, что госпереворот не произошел благодаря Зеленскому
Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк
Фото: parlament.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что государственный переворот в Украине не произошло из-за того, что президент Владимир Зеленский вынес эту тему на публичное обсуждение.

Об этом он сообщил в комментарии "LIGA.net".

"Когда все взгляды направлены на заговорщиков, им достаточно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает. Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются вовлечь отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться", - сообщил Подоляк.

Он отметил, что такие действия президента привлекли больше внимания "к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанным с ними политикам и организациям, к возможным агрессивным шагам с роSSийской стороны".

По мнению Подоляка, серьезное внимание западных политиков и дипломатов к ситуации не могло не сказаться на том, "какие организации и политики присутствовали вчера на улице, сколько вообще там было людей и чем закончилась эта акция".

"Все-таки защита демократических институций и нормального функционирования государства – это вполне справедливая задача, в отличие от попыток тех же традиционных политических и экономических игроков использовать людей на улицах для того, чтобы протиснуться куда-то во власть и получить что-то от государства", - подчеркнул Подоляк. .

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота. К этому были причастны граждане Украины и РоSSии, при этом обсуждалось привлечение Рината Ахметова. "У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будет привлечен миллиард долларов. Я считаю, что это операция - его вовлекают в войну против государства Украины", - заявил президент.

Ахметов на это ответил, что информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании его в какой-то госпереворот, является сплошной ложью.

Позже журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter, что государственный переворот якобы планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, находящихся в оккупированном Крыму. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова.

В этом списке фигурировал бывший заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак. Он опроверг информацию об участии в заговоре, как и Федосов.

29 ноября СБУ открыла производство по факту подготовки государственного переворота. По данным спецслужбы, захват государственной власти готовили граждане РоSSии и Украины. Более подробную информацию в СБУ пообещали сообщить впоследствии.

30 ноября премьер Денис Шмыгаль в интервью агентству Reuters заявил, что за подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Госпереворот, по его словам, готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.

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