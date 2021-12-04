Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военный

ВСУ открывали огонь в ответ.

Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военный
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Фото: pravda.com.ua

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12. В сторону Крымского русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, по данным разведки, вооруженные силы РоSSии с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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